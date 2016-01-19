Ремонт стиральных машин в Ступино и Ступинском районе

Частный мастер
Меня зовут Кирилл. Я опытный мастер по ремонту стиральных машин. Выезжаю не ремонты на юге Московской области и в Москве. Даю гарантию на свою работу и запчасти.
Ремонтирую на дому
Большинство неисправностей стиральных машин можно устранить у Вас дома. Наличие большого ассортимента запчастей в багажнике машины позволяют быстро выполнить ремонт на месте.
Ремонт в мастерской
Для проведения сложных ремонтов: замена подшипников, ремонт баков, электронных модулей и т.д. Заберу вашу машинку целиком, при этом отключу/подключу и вынесу/занесу машинку сам или с помощником.
Большинство неисправностей стиральных машин можно устранить у Вас на дому.
Такие неисправности как: не греет воду, не сливает воду, не набирает воду, не крутит барабан, не отжимает и другие нередко решаются заменой исполнительных устройств- ТЭНа, сливного насоса, клапана и т.д.
Наличие этих запчастей в багажнике машины позволяют быстро починить стиральную машину на месте.
Самые распространённые поломки
- Не сливает воду
- Сильно шумит
- Не открывает люк
- Не греет воду
- Не включается
- Не заливает воду
- Сломался сливной насос
- Засор слива
- Неисправен модуль управления
- Посторонний предмет в баке
- Вышли из строя подшипники
- Неисправность электродвигателя
Если после окончания стирки не получается открыть люк стиральной машины, попробуйте отключить ее от сети на 10-15 минут и попробуйте открыть снова, если процедура оказалась бесполезной не дергайте за ручку и не прикладывайте усилий, позвоните мастеру.
- Сломался замок люка
- сломалась ручка дверцы
- Не исправен модуль управления
- Сгорел тэн
- Неисправен датчик температуры
- Не исправен модуль управления
- Неисправность электронного модуля
- Неисправность кнопки включения
- Перебит кабель
- Засор заливного клапана
- Неисправность заливного клапана
- Неисправность электронного модуля
- Недостаточное давление воды
Ремонт стиральных машин на дому
Если у вас сломалась стиральная машина, звоните. Приеду, произведу ремонт на дому.
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