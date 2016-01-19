Ремонт стиральных машин в Ступино и Ступинском районе

РЕМОНТИРУЮ У ВАС ДОМА

Большинство неисправностей стиральных машин можно устранить у Вас на дому.

Такие неисправности как: не греет воду, не сливает воду, не набирает воду, не крутит барабан, не отжимает и другие нередко решаются заменой исполнительных устройств- ТЭНа, сливного насоса, клапана и т.д.

Наличие этих запчастей в багажнике машины позволяют быстро починить стиральную машину на месте.