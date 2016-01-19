Ремонт стиральных машин в Ступино и Ступинском районе

Мастер по ремонту стиральных машин

Частный мастер

Меня зовут Кирилл. Я опытный мастер по ремонту стиральных машин. Выезжаю не ремонты на юге Московской области и в Москве. Даю гарантию на свою работу и запчасти.

Ремонт стиралок на дому

Ремонтирую на дому

Большинство неисправностей стиральных машин можно устранить у Вас дома. Наличие большого ассортимента запчастей в багажнике машины позволяют быстро выполнить ремонт на месте.

Ремонт в мастерской

Для проведения сложных ремонтов: замена подшипников, ремонт баков, электронных модулей и т.д. Заберу вашу машинку целиком, при этом отключу/подключу и вынесу/занесу машинку сам или с помощником.

РЕМОНТИРУЮ У ВАС ДОМА

Большинство неисправностей стиральных машин можно устранить у Вас на дому.

Такие неисправности как: не греет воду, не сливает воду, не набирает воду, не крутит барабан, не отжимает и другие нередко решаются заменой исполнительных устройств- ТЭНа, сливного насоса, клапана и т.д.

Наличие этих запчастей в багажнике машины позволяют быстро починить стиральную машину на месте.

Самые распространённые поломки

  • Не сливает воду
  • Сильно шумит
  • Не открывает люк
  • Не греет воду
  • Не включается
  • Не заливает воду
Помпа для стиральной машыныВещи после стирки остаются мокрыми или вовсе не получается открыть люк, потому что в машинке вода? Данная ситуация может быть спровоцирована следующими неисправностями:
Подшипник для стиральной машинкы При появлении постороннего шума при вращении барабана рекомендуется как можно скорее обратиться к специалистам, промедление с ремонтом может его значительно удорожить.
  • Посторонний предмет в баке
  • Вышли из строя подшипники
  • Неисправность электродвигателя

Замок люка стиральной машины Если после окончания стирки не получается открыть люк стиральной машины, попробуйте отключить ее от сети на 10-15 минут и попробуйте открыть снова, если процедура оказалась бесполезной не дергайте за ручку и не прикладывайте усилий, позвоните мастеру.

  • Сломался замок люка
  • сломалась ручка дверцы
  • Не исправен модуль управления
Тэн стиральной машинки Почему стиральная машина не отстирывает вещи? Чаще всего это происходит из-за того, что она стирает в холодной воде. Нагрев может отсутствовать по ряду причин:
  • Сгорел тэн
  • Неисправен датчик температуры
  • Не исправен модуль управления
Плата управления для стиральной машинкыСтиральная машина не включается. Что делать? Первым делом необходимо проверить розетку, включив туда какой-нибудь другой бытовой прибор. Если розетка исправна, звоните мастеру, самостоятельно устранить неисправность скорее всего не получится.
  • Неисправность электронного модуля
  • Неисправность кнопки включения
  • Перебит кабель
Заливной клапаy для стиральной машинкыВ стиральную машину не поступает вода? Проверьте-возможно ее отключили) Если с водой все же порядок, то проблема может быть в следующем:
  • Засор заливного клапана
  • Неисправность заливного клапана
  • Неисправность электронного модуля
  • Недостаточное давление воды

Инстаграмм

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Ремонт стиральных машин на дому

Если у вас сломалась стиральная машина, звоните. Приеду, произведу ремонт на дому.

+7 (915) 398-51-46 ⁠ или Заказать звонок

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